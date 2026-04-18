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Balade contée à Kermorvan Le Conquet

Balade contée à Kermorvan Le Conquet mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : Presqu'île de Kermorvan

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Conquet

Balade contée à Kermorvan

Presqu’île de Kermorvan Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:00:00
fin : 2026-07-22 21:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Sur la presqu’île de Kermorvan entre chien et loup, à l’heure où le soleil prend son dernier bain de la journée, venez faire le plein d’histoires, ces contes qui parlent de tout mais aussi de nous.   .

Presqu’île de Kermorvan Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 68 09 99 80 

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English :

L’événement Balade contée à Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-18 par OT IROISE BRETAGNE

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