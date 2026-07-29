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AGENDA · Saint-Jacut-de-la-Mer

Balade contée A la rencontre des fées de la Houle Rue de la Houle Causseul Saint-Jacut-de-la-Mer

vendredi 7 août 2026 · Rue de la Houle Causseul · Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue de la Houle Causseul
Adresse
Parking de la Houle Causseul
Ville
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Jacut-de-la-Mer

Balade contée A la rencontre des fées de la Houle

Rue de la Houle Causseul Parking de la Houle Causseul Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

À la tombée de la nuit, le rivage se métamorphose… C’est l’heure où les légendes s’éveillent.
Au fil de cette balade contée, partez à la rencontre des fées des Houles. Tantôt fascinantes, tantôt inquiétantes, parfois même cruelles, elles peuplent l’imaginaire de la côte depuis des générations.
Une sortie nocturne entre mystère et merveilleux, idéale pour découvrir ces créatures légendaires dans le décor qui les a vues naître…

Par William Landin
Rdv parking de la Houle Causseul
Inscription obligatoire par sms ou par mail   .

Rue de la Houle Causseul Parking de la Houle Causseul Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 62 62 69 

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English :

L’événement Balade contée A la rencontre des fées de la Houle Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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