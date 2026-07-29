Balade contée A la rencontre des fées de la Houle Rue de la Houle Causseul Saint-Jacut-de-la-Mer
vendredi 7 août 2026 · Rue de la Houle Causseul · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Balade contée A la rencontre des fées de la Houle
Rue de la Houle Causseul Parking de la Houle Causseul Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
À la tombée de la nuit, le rivage se métamorphose… C’est l’heure où les légendes s’éveillent.
Au fil de cette balade contée, partez à la rencontre des fées des Houles. Tantôt fascinantes, tantôt inquiétantes, parfois même cruelles, elles peuplent l’imaginaire de la côte depuis des générations.
Une sortie nocturne entre mystère et merveilleux, idéale pour découvrir ces créatures légendaires dans le décor qui les a vues naître…
Par William Landin
Rdv parking de la Houle Causseul
Inscription obligatoire par sms ou par mail .
Rue de la Houle Causseul Parking de la Houle Causseul Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 62 62 69
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English :
L’événement Balade contée A la rencontre des fées de la Houle Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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