Balade contée A la rencontre des fées de la Houle Rue de la Houle Causseul Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

Balade contée A la rencontre des fées de la Houle

Rue de la Houle Causseul Parking de la Houle Causseul Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

À la tombée de la nuit, le rivage se métamorphose… C’est l’heure où les légendes s’éveillent.

Au fil de cette balade contée, partez à la rencontre des fées des Houles. Tantôt fascinantes, tantôt inquiétantes, parfois même cruelles, elles peuplent l’imaginaire de la côte depuis des générations.

Une sortie nocturne entre mystère et merveilleux, idéale pour découvrir ces créatures légendaires dans le décor qui les a vues naître…

Par William Landin

Rdv parking de la Houle Causseul

Inscription obligatoire par sms ou par mail .

Rue de la Houle Causseul Parking de la Houle Causseul Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 62 62 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée A la rencontre des fées de la Houle Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme