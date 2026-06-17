Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien Plouhinec mercredi 12 août 2026.

Plouhinec

Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien

783 Tréouzien Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:00:00

fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Balade contée en soirée A pas contés autour du moulin de Tréouzien . RDV au parking de la balise à Plouhinec, par l’association Cap Contes. .

783 Tréouzien Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 79 52 95 53

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English :

L’événement Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien Plouhinec a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz