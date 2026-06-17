Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien Plouhinec
Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien Plouhinec mercredi 12 août 2026.
Plouhinec
Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien
783 Tréouzien Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Balade contée en soirée A pas contés autour du moulin de Tréouzien . RDV au parking de la balise à Plouhinec, par l’association Cap Contes. .
783 Tréouzien Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 79 52 95 53
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English :
L’événement Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien Plouhinec a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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