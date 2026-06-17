Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien Plouhinec

Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien Plouhinec mercredi 12 août 2026.

Adresse : 783 Tréouzien

Ville : 29780 Plouhinec

Département : Finistère

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Plouhinec

Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien

783 Tréouzien Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:00:00
fin : 2026-08-12 21:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Balade contée en soirée A pas contés autour du moulin de Tréouzien . RDV au parking de la balise à Plouhinec, par l’association Cap Contes.   .

783 Tréouzien Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 79 52 95 53 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée À pas contés autour du moulin de Tréouzien Plouhinec a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Plouhinec (Finistère)