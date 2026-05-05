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Tournoi d’été de tennis de table Plouhinec

Tournoi d’été de tennis de table Plouhinec samedi 8 août 2026.

Adresse : GYMNASE DU COLLEGE DE LOCQUERAN

Ville : 29780 Plouhinec

Département : Finistère

Début : samedi 8 août 2026

Fin : samedi 8 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Plouhinec

Tournoi d’été de tennis de table

GYMNASE DU COLLEGE DE LOCQUERAN Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Tournoi d’été de tennis de table. Organisé par la RAQUETTE ESQUIBIENNOISE.
Ouvert à tous à partir de 10 ans.

3 tableaux
Tableau classés (préinscription obligatoire)
Tableau loisirs
Tableau jeunes (jusqu’à 14 ans)

Participation 5€, tarif dégressif si plusieurs d’une même famille.
1 inscription = 1 boisson offerte.
Restauration sur place, tombola.   .

GYMNASE DU COLLEGE DE LOCQUERAN Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 51 06 92 97 

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English : Tournoi d’été de tennis de table

L’événement Tournoi d’été de tennis de table Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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