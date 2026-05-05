Plouhinec

Tournoi d’été de tennis de table

GYMNASE DU COLLEGE DE LOCQUERAN Plouhinec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08 19:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Tournoi d’été de tennis de table. Organisé par la RAQUETTE ESQUIBIENNOISE.

Ouvert à tous à partir de 10 ans.

3 tableaux

Tableau classés (préinscription obligatoire)

Tableau loisirs

Tableau jeunes (jusqu’à 14 ans)

Participation 5€, tarif dégressif si plusieurs d’une même famille.

1 inscription = 1 boisson offerte.

Restauration sur place, tombola. .

GYMNASE DU COLLEGE DE LOCQUERAN Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 51 06 92 97

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English : Tournoi d’été de tennis de table

L’événement Tournoi d’été de tennis de table Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz