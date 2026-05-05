Tournoi d’été de tennis de table Plouhinec
Tournoi d’été de tennis de table Plouhinec samedi 8 août 2026.
Plouhinec
Tournoi d’été de tennis de table
GYMNASE DU COLLEGE DE LOCQUERAN Plouhinec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Tournoi d’été de tennis de table. Organisé par la RAQUETTE ESQUIBIENNOISE.
Ouvert à tous à partir de 10 ans.
3 tableaux
Tableau classés (préinscription obligatoire)
Tableau loisirs
Tableau jeunes (jusqu’à 14 ans)
Participation 5€, tarif dégressif si plusieurs d’une même famille.
1 inscription = 1 boisson offerte.
Restauration sur place, tombola. .
GYMNASE DU COLLEGE DE LOCQUERAN Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 51 06 92 97
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English : Tournoi d’été de tennis de table
L’événement Tournoi d’été de tennis de table Plouhinec a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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