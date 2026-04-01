Artagnan

Balade contée

Place de la Mairie ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-27 10:15:00

fin : 2026-04-27

Date(s) :

2026-04-27

Danièle, bénévole à Court’Echelle, vous amènera faire une petite balade contée à Artagnan.

Venez partager de belles histoires, et c’est accessible en poussette.

Départ possible en co voiturage de la Maison des Familles de Maubourguet.

En savoir plus

Située au 136 avenue des Pyrénées (entrée 8 rue Alfred Destout) 65700 Maubourguet, la Maison des Familles est un espace d’accueil et d’information dédié à toutes les familles. C’est un lieu d’échanges pour partager ses expériences, s’enrichir de celles des autres et vivre des moments conviviaux autour de la parentalité.

Que vous soyez futur parent, parent d’enfants d’ados, ou grand-parent, notre équipe vous accueille pour répondre à vos interrogations en toute confidentialité. .

Place de la Mairie ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 55 97 44 courtechellecommunication@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Danièle, a volunteer at Court Echelle, will take you on a storytelling tour of Artagnan.

Come and share some great stories, and it’s stroller-accessible.

Departure by car from the Maison des Familles in Maubourguet.

L’événement Balade contée Artagnan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65