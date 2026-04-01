Balade contée Place de la Mairie Artagnan
Balade contée Place de la Mairie Artagnan lundi 27 avril 2026.
Artagnan
Balade contée
Place de la Mairie ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:15:00
fin : 2026-04-27
Date(s) :
2026-04-27
Danièle, bénévole à Court’Echelle, vous amènera faire une petite balade contée à Artagnan.
Venez partager de belles histoires, et c’est accessible en poussette.
Départ possible en co voiturage de la Maison des Familles de Maubourguet.
En savoir plus
Située au 136 avenue des Pyrénées (entrée 8 rue Alfred Destout) 65700 Maubourguet, la Maison des Familles est un espace d’accueil et d’information dédié à toutes les familles. C’est un lieu d’échanges pour partager ses expériences, s’enrichir de celles des autres et vivre des moments conviviaux autour de la parentalité.
Que vous soyez futur parent, parent d’enfants d’ados, ou grand-parent, notre équipe vous accueille pour répondre à vos interrogations en toute confidentialité. .
Place de la Mairie ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 55 97 44 courtechellecommunication@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Danièle, a volunteer at Court Echelle, will take you on a storytelling tour of Artagnan.
Come and share some great stories, and it’s stroller-accessible.
Departure by car from the Maison des Familles in Maubourguet.
L’événement Balade contée Artagnan a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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