Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide-greniers Place centrale Artagnan

Vide-greniers Place centrale Artagnan dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Place centrale

Adresse : ARTAGNAN

Ville : 65500 Artagnan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 06:30:00

Tarif :

Artagnan

Vide-greniers

Place centrale ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 06:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Réservation par téléphone
Accueil et placement des exposants à partir de 6h30
Possibilité de garer le véhicule derrière son emplacement
Café de bienvenue offert aux exposants

Prix du mètre linéaire 2 euros
  .

Place centrale ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 82 31 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Reservation by phone
Reception and placement of exhibitors from 6.30 a.m
Possibility of parking your vehicle behind your stand
Welcome coffee offered to exhibitors

Price per linear meter: 2 euros

L’événement Vide-greniers Artagnan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65

À voir aussi à Artagnan (Hautes-Pyrénées)