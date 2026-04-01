Artagnan

Vide-greniers

Place centrale ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 06:30:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Réservation par téléphone

Accueil et placement des exposants à partir de 6h30

Possibilité de garer le véhicule derrière son emplacement

Café de bienvenue offert aux exposants

Prix du mètre linéaire 2 euros

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Place centrale ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 82 31 14

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English :

Reservation by phone

Reception and placement of exhibitors from 6.30 a.m

Possibility of parking your vehicle behind your stand

Welcome coffee offered to exhibitors

Price per linear meter: 2 euros

L’événement Vide-greniers Artagnan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65