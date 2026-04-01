Vide-greniers Place centrale Artagnan
Vide-greniers Place centrale Artagnan dimanche 26 avril 2026.
Artagnan
Vide-greniers
Place centrale ARTAGNAN Artagnan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 06:30:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-26
Réservation par téléphone
Accueil et placement des exposants à partir de 6h30
Possibilité de garer le véhicule derrière son emplacement
Café de bienvenue offert aux exposants
Prix du mètre linéaire 2 euros
.
Place centrale ARTAGNAN Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 22 82 31 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reservation by phone
Reception and placement of exhibitors from 6.30 a.m
Possibility of parking your vehicle behind your stand
Welcome coffee offered to exhibitors
Price per linear meter: 2 euros
L’événement Vide-greniers Artagnan a été mis à jour le 2026-04-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
À voir aussi à Artagnan (Hautes-Pyrénées)
- Soirée Théâtre Salle Canal Artagnan 18 avril 2026