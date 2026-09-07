Balade contée au Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin
samedi 19 septembre 2026 · Fort de Feyzin · Feyzin
Informations pratiques
Balade contée au Fort de Feyzin 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Rhône
Places limitées à 30 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Laissez-vous emporter par une balade contée au cœur du Fort de Feyzin. Guidés par une conteuse, petits et grands découvriront le site sous un autre regard, à travers des histoires mêlant imaginaire, patrimoine et poésie. Une parenthèse enchantée pour explorer le fort autrement.
Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.
Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.
Laissez-vous emporter par une balade contée au cœur du Fort de Feyzin. Guidés par une conteuse, petits et grands découvriront le site sous un autre regard, à travers des histoires mêlant imaginaire,…
©David Wnek
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