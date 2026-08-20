Découvrez « Le Glacis », Fort de Feyzin, Feyzin

Informations pratiques

Découvrez « Le Glacis » 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Glacis, le centre patrimonial de Feyzin, sera ouvert en libre accès tout au long du week-end. Petits et grands pourront découvrir l’histoire de la ville, du IIIᵉ millénaire avant Jésus-Christ à aujourd’hui, à travers un parcours ludique et accessible à tous. Objets, maquettes, photos et films invitent les visiteurs à explorer le passé de Feyzin de manière originale et participative. Une salle entière est consacrée au Fort de Feyzin et à son histoire, pour mieux comprendre ce patrimoine militaire unique et les événements qui l’ont façonné.

Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.

Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.

Le Glacis, le centre patrimonial de Feyzin, sera ouvert en libre accès tout au long du week-end. Petits et grands pourront découvrir l’histoire de la ville, du IIIᵉ millénaire avant Jésus-Christ à à…

©Lara Mercier