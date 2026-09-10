Visite guidée du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin
samedi 19 septembre 2026 · Fort de Feyzin · Feyzin
Informations pratiques
Visite guidée du Fort de Feyzin 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Rhône
Nombre de places limités, pensez à vous inscrire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Partez à la découverte du Fort de Feyzin lors d’une visite guidée de 1 h 30. Accompagné d’un guide, explorez des espaces habituelles fermés du fort et plongez dans son histoire, de sa construction au XIXᵉ siècle à ses différentes occupations et évolutions. Une visite riche en anecdotes pour mieux comprendre ce patrimoine exceptionnel.
Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.
Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.
Partez à la découverte du Fort de Feyzin lors d’une visite guidée de 1 h 30. Accompagné d’un guide, explorez des espaces habituelles fermés du fort et plongez dans son histoire, de sa construction au…
©Manon Milley
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