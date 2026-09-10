Visite guidée du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin

Informations pratiques

Visite guidée du Fort de Feyzin 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Rhône

Nombre de places limités, pensez à vous inscrire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Partez à la découverte du Fort de Feyzin lors d’une visite guidée de 1 h 30. Accompagné d’un guide, explorez des espaces habituelles fermés du fort et plongez dans son histoire, de sa construction au XIXᵉ siècle à ses différentes occupations et évolutions. Une visite riche en anecdotes pour mieux comprendre ce patrimoine exceptionnel.

Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.

Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.

Partez à la découverte du Fort de Feyzin lors d’une visite guidée de 1 h 30. Accompagné d’un guide, explorez des espaces habituelles fermés du fort et plongez dans son histoire, de sa construction au…

©Manon Milley