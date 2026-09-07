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Du patrimoine local et régional, au patrimoine culturel européen, Place Louis Grenier à Feyzin, Feyzin

samedi 19 septembre 2026 · Place Louis Grenier à Feyzin · Feyzin

Du patrimoine local et régional, au patrimoine culturel européen, Place Louis Grenier à Feyzin, Feyzin

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place Louis Grenier à Feyzin
Adresse
Place Louis Grenier 69320 Feyzin
Ville
69320 Feyzin
Département
Rhône
Tarif
Exposition et échanges avec le public durant ces deux heures

Du patrimoine local et régional, au patrimoine culturel européen Samedi 19 septembre, 10h00 Place Louis Grenier à Feyzin Rhône

Exposition et échanges avec le public durant ces deux heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Présentation d’ouvrages sur l’histoire locale et de la région,
Patrimoine des villes jumelles de Feyzin : Barton au Royaume Uni, Gondomar au Portugal, Laupheim en Allemagne
Capitales européennes de la culture : Oulu (Finlande) et Trenčín (Slovaquie)

Place Louis Grenier à Feyzin Place Louis Grenier 69320 Feyzin Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0687479137 Place Louis Grenier; place publique. TCL 60 arrêt La Bégude
Présentation d’ouvrages sur l’histoire locale et de la région,

©Feyzin-Europe archives

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