Du patrimoine local et régional, au patrimoine culturel européen, Place Louis Grenier à Feyzin, Feyzin
samedi 19 septembre 2026 · Place Louis Grenier à Feyzin · Feyzin
Informations pratiques
Du patrimoine local et régional, au patrimoine culturel européen Samedi 19 septembre, 10h00 Place Louis Grenier à Feyzin Rhône
Exposition et échanges avec le public durant ces deux heures
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Présentation d’ouvrages sur l’histoire locale et de la région,
Patrimoine des villes jumelles de Feyzin : Barton au Royaume Uni, Gondomar au Portugal, Laupheim en Allemagne
Capitales européennes de la culture : Oulu (Finlande) et Trenčín (Slovaquie)
Place Louis Grenier à Feyzin Place Louis Grenier 69320 Feyzin Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0687479137 Place Louis Grenier; place publique. TCL 60 arrêt La Bégude
Présentation d’ouvrages sur l’histoire locale et de la région,
©Feyzin-Europe archives
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