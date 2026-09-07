Du patrimoine local et régional, au patrimoine culturel européen, Place Louis Grenier à Feyzin, Feyzin

Informations pratiques

Du patrimoine local et régional, au patrimoine culturel européen Samedi 19 septembre, 10h00 Place Louis Grenier à Feyzin Rhône

Exposition et échanges avec le public durant ces deux heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Présentation d’ouvrages sur l’histoire locale et de la région,

Patrimoine des villes jumelles de Feyzin : Barton au Royaume Uni, Gondomar au Portugal, Laupheim en Allemagne

Capitales européennes de la culture : Oulu (Finlande) et Trenčín (Slovaquie)

Place Louis Grenier à Feyzin Place Louis Grenier 69320 Feyzin Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0687479137 Place Louis Grenier; place publique. TCL 60 arrêt La Bégude

Présentation d’ouvrages sur l’histoire locale et de la région,

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