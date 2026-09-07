Visite libre du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin

Informations pratiques

Visite libre du Fort de Feyzin 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette année, découvrez le Fort de Feyzin autrement grâce à un parcours en visite libre. Explorez à votre rythme plusieurs espaces habituellement fermés au public, plongez dans l’histoire du site et laissez-vous surprendre par son architecture militaire unique. Une occasion de découvrir le fort en toute autonomie, au fil de votre curiosité. Des explications vous serons proposez dans les pièces importantes de cette visite.

Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.

Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.

Cette année, découvrez le Fort de Feyzin autrement grâce à un parcours en visite libre. Explorez à votre rythme plusieurs espaces habituellement fermés au public, plongez dans l’histoire du site et…

©Manon Milley