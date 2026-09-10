Démonstrations du pont roulant du Fort de Feyzin, Fort de Feyzin, Feyzin

Informations pratiques

Démonstrations du pont roulant du Fort de Feyzin 19 et 20 septembre Fort de Feyzin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tout au long du week-end, petits et grands pourront participer aux démonstrations du pont roulant du Fort de Feyzin et découvrir le fonctionnement de cet ouvrage patrimonial exceptionnel. Il ne subsiste aujourd’hui que cinq ponts roulants de ce type en France, et celui du Fort de Feyzin est le seul encore en état de fonctionnement. À cette occasion, une collecte de dons sera organisée dans le cadre de la campagne « Sauvons le pont ! » afin de contribuer à sa restauration, aujourd’hui devenue urgente, et de préserver ce patrimoine unique pour les générations futures.

Fort de Feyzin 1 allée Séré de Rivières 69320 Feyzin. Feyzin 69320 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 21 46 16 https://www.lefortdefeyzin.fr/fort-de-feyzin Le Fort de Feyzin est un ancien bâtiment militaire du XIXème siècle, désormais réhabilité pour accueillir du public et diverses activités. Bus 60, 39 : arrêt La Bégude ou Feyzin Mairie.

Parking gratuit accessible depuis la route du Docteur Jean Long, entre l’école et la résidence sénior, à 200m de l’entrée du Fort.

Tout au long du week-end, petits et grands pourront participer aux démonstrations du pont roulant du Fort de Feyzin et découvrir le fonctionnement de cet ouvrage patrimonial exceptionnel. Il ne que À…

©David Wnek