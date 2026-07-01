Balade Contée au Val sans Retour petite boucle avec Ateliers MM Tréhorenteuc
jeudi 16 juillet 2026 · Tréhorenteuc
Informations pratiques
Tréhorenteuc
Balade Contée au Val sans Retour petite boucle avec Ateliers MM
Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Entre son Arbre d’Or et son point de vue en hauteur, le Val sans Retour est sans doute le lieu le plus incontournable de Brocéliande.
Mais que se cache-t’il réellement derrière ce nom mystérieux ? Quelles sont les créatures qui peuplent ce lieu sans que nous nous en apercevions ? Laissez vous guider et découvrez les secret du Val sans Retour.
✤ Balade de 2h
✤ Environ 3km de marche, avec dénivelé rocheux. .
Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 43 76 65 57
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English :
L’événement Balade Contée au Val sans Retour petite boucle avec Ateliers MM Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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