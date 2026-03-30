Spectacles immersifs Festival Excalibur

Le Terrier Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-07-28

Chaque été, les artistes du Festival Excalibur enchantent Brocéliande Merlin, Viviane, Morgane, le chevalier Lancelot, le Roi Arthur et la reine Guenièvre vous attendent pour un moment de rencontre magique, immersif et spectaculaire.

Sous les arbres du théâtre de verdure, à l’abri de notre scène mystérieuse ou à la guinguette médiévale… Chaque pas vous rapprochera d’Excalibur et des héros de la Table Ronde.

15h00 Ouverture des portes

15h30 VIVIANE ET MERLIN (40min)

17h15- L’ANTRE DE MORGANE (30min)

18h30 Fermeture des portes

Une expérience immersive et spectaculaire à Brocéliande ouvert tous les MARDI, JEUDI et SAMEDI du 14 juillet au 22 août 2026, de 15h à 18h30.

Accès à la zone thématisée guinguette médiévale en continue. .

Le Terrier Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 7 83 81 15 40

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English :

L’événement Spectacles immersifs Festival Excalibur Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-03-27 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande