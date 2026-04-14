Balade contée – Cléry-sur-Somme, Etangs de Cléry-sur-Somme, Cléry-sur-Somme
Balade contée – Cléry-sur-Somme, Etangs de Cléry-sur-Somme, Cléry-sur-Somme samedi 27 juin 2026.
Balade contée – Cléry-sur-Somme Samedi 27 juin, 10h00 Etangs de Cléry-sur-Somme Somme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Une balade contée le matin, une autre l’après-midi, organisées par les ENS de la Somme et la Bibliothèque départementale.
Etangs de Cléry-sur-Somme rue vion cléry-sur-Somme Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France
Une balade contée sur le site des étangs de Clery-sur-Somme Bulles de Théâtre