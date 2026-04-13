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Balade contée – Cléry-sur-Somme, Etangs de Cléry-sur-Somme, Cléry-sur-Somme

Balade contée – Cléry-sur-Somme, Etangs de Cléry-sur-Somme, Cléry-sur-Somme

Balade contée – Cléry-sur-Somme, Etangs de Cléry-sur-Somme, Cléry-sur-Somme samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Etangs de Cléry-sur-Somme

Adresse : rue vion cléry-sur-Somme

Ville : 80200 Cléry-sur-Somme

Département : Somme

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Balade contée – Cléry-sur-Somme Samedi 18 juillet, 10h00 Etangs de Cléry-sur-Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Une balade contée le matin, une autre l’après-midi, organisées par les ENS de la Somme et la Bibliothèque départementale.

Etangs de Cléry-sur-Somme rue vion cléry-sur-Somme Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France
Une balade contée sur le site des étangs de Clery-sur-Somme Bulles de Théâtre