Balade contée – Cléry-sur-Somme, Etangs de Cléry-sur-Somme, Cléry-sur-Somme

Balade contée – Cléry-sur-Somme Samedi 18 juillet, 10h00 Etangs de Cléry-sur-Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Une balade contée le matin, une autre l’après-midi, organisées par les ENS de la Somme et la Bibliothèque départementale.

Etangs de Cléry-sur-Somme rue vion cléry-sur-Somme Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France

Une balade contée sur le site des étangs de Clery-sur-Somme Bulles de Théâtre