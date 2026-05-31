Balade contée – Cléry-sur-Somme, Étangs de Cléry-sur-Somme, Cléry-sur-Somme

Balade contée – Cléry-sur-Somme Samedi 18 juillet, 10h00 Étangs de Cléry-sur-Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-18T10:00:00+02:00 – 2026-07-18T16:30:00+02:00

Les espaces naturels sensibles s’animent au rythme des histoires… Thomas Dupont vous invite à cheminer au cœur d’un site préservé où récits, légendes et nature s’entrelacent. Une expérience unique pour découvrir autrement la richesse des étangs et se laisser porter par la magie des mots.

Une balade contée le matin, une autre l’après-midi, organisées par les ENS de la Somme et la Bibliothèque départementale.

Étangs de Cléry-sur-Somme Cléry-sur-Somme, rue anne-marie vion Cléry-sur-Somme 80200 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.somme.fr/content-ens-evenement/?id=63995&date=18/07 »}]

Une balade contée sur le site des étangs de Clery-sur-Somme