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AGENDA · Saint-Jacut-de-la-Mer

Balade contée Contes au lever du soleil sur les ébihens Parking du Rougeret Saint-Jacut-de-la-Mer

lundi 3 août 2026 · Parking du Rougeret · Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Heure de début
05:30:00
Lieu
Parking du Rougeret
Adresse
Boulevard du Chevet
Ville
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Jacut-de-la-Mer

Balade contée Contes au lever du soleil sur les ébihens

Parking du Rougeret Boulevard du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 05:30:00
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Cet été, laissez-vous emporter par la magie des histoires sur la côte d’Emeraude.
Trois rencontres vous invitent à emprunter les chemins des rêveurs d’autrefois

Oui, il faudra se lever tôt… mais la récompense en vaut la peine ! Venez assister à l’un des plus beaux spectacles qu’offre la Côte d’Émeraude le lever du soleil sur l’île des Ébihens.
Au fil de cette balade matinale, laissez-vous porter par les contes et légendes qui ont façonné la réputation de la presqu’île.

Par William Landin
Rdv parking du Rougeret
Inscription obligatoire par sms ou par mail   .

Parking du Rougeret Boulevard du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 62 62 69 

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English :

L’événement Balade contée Contes au lever du soleil sur les ébihens Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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