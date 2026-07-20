Balade contée Contes au lever du soleil sur les ébihens Parking du Rougeret Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Saint-Jacut-de-la-Mer

Balade contée Contes au lever du soleil sur les ébihens

Parking du Rougeret Boulevard du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 05:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Cet été, laissez-vous emporter par la magie des histoires sur la côte d’Emeraude.

Trois rencontres vous invitent à emprunter les chemins des rêveurs d’autrefois

Oui, il faudra se lever tôt… mais la récompense en vaut la peine ! Venez assister à l’un des plus beaux spectacles qu’offre la Côte d’Émeraude le lever du soleil sur l’île des Ébihens.

Au fil de cette balade matinale, laissez-vous porter par les contes et légendes qui ont façonné la réputation de la presqu’île.

Par William Landin

Rdv parking du Rougeret

Inscription obligatoire par sms ou par mail .

Parking du Rougeret Boulevard du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 62 62 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade contée Contes au lever du soleil sur les ébihens Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme