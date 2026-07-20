Balade contée Contes au lever du soleil sur les ébihens Parking du Rougeret Saint-Jacut-de-la-Mer
lundi 3 août 2026 · Parking du Rougeret · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Balade contée Contes au lever du soleil sur les ébihens
Parking du Rougeret Boulevard du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 05:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Cet été, laissez-vous emporter par la magie des histoires sur la côte d’Emeraude.
Trois rencontres vous invitent à emprunter les chemins des rêveurs d’autrefois
Oui, il faudra se lever tôt… mais la récompense en vaut la peine ! Venez assister à l’un des plus beaux spectacles qu’offre la Côte d’Émeraude le lever du soleil sur l’île des Ébihens.
Au fil de cette balade matinale, laissez-vous porter par les contes et légendes qui ont façonné la réputation de la presqu’île.
Par William Landin
Rdv parking du Rougeret
Inscription obligatoire par sms ou par mail .
Parking du Rougeret Boulevard du Chevet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 62 62 62 69
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English :
L’événement Balade contée Contes au lever du soleil sur les ébihens Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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