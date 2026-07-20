Un petit air des thés Earthsky Terrasse de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer
dimanche 2 août 2026 · Terrasse de l'Abbaye · Saint-Jacut-de-la-Mer
Informations pratiques
Saint-Jacut-de-la-Mer
Un petit air des thés Earthsky
Terrasse de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Les dimanches à 17h, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre (sans alcool) ou d’une glace, à côté de la fontaine ou dans les canapés.
Earthsky
Univers musical éthéré aux sonorités diversifiées, mêlant musique electronica hybride et chant empreint d’écrits littéraires. .
Terrasse de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19
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English :
L’événement Un petit air des thés Earthsky Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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