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AGENDA · Saint-Jacut-de-la-Mer

Un petit air des thés Earthsky Terrasse de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer

dimanche 2 août 2026 · Terrasse de l'Abbaye · Saint-Jacut-de-la-Mer

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Terrasse de l'Abbaye
Adresse
Rue de l'Abbaye
Ville
22750 Saint-Jacut-de-la-Mer
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Jacut-de-la-Mer

Un petit air des thés Earthsky

Terrasse de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Les dimanches à 17h, cap sur la Terrasse de l’Abbaye pour profiter des concerts amateurs en plein air, à savourer en famille ou entre amis autour d’un verre (sans alcool) ou d’une glace, à côté de la fontaine ou dans les canapés.

Earthsky
Univers musical éthéré aux sonorités diversifiées, mêlant musique electronica hybride et chant empreint d’écrits littéraires.   .

Terrasse de l’Abbaye Rue de l’Abbaye Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 71 19 

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English :

L’événement Un petit air des thés Earthsky Saint-Jacut-de-la-Mer a été mis à jour le 2026-07-20 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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