Fête du village Saint-Jacut-de-la-Mer

Plage de La Manchette Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-08-02 18:00:00

2026-08-02

La plage de la Manchette en fête !

Après la baignade venez vous régaler de galettes, saucisses, moules, frites, crêpes, buvette… Vous êtes au bon endroit !

Venez nombreux à partir de 18h animation dansante avec bal suivi d’un feu d’artifice vers 23h.

Restauration sur place, tables et bancs à disposition .

Plage de La Manchette Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 62 99 31

