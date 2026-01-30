Fête du village Saint-Jacut-de-la-Mer
Fête du village Saint-Jacut-de-la-Mer dimanche 2 août 2026.
Fête du village
Plage de La Manchette Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 18:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
La plage de la Manchette en fête !
Après la baignade venez vous régaler de galettes, saucisses, moules, frites, crêpes, buvette… Vous êtes au bon endroit !
Venez nombreux à partir de 18h animation dansante avec bal suivi d’un feu d’artifice vers 23h.
Restauration sur place, tables et bancs à disposition .
Plage de La Manchette Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 69 62 99 31
