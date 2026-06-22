Marcenais

Balade contée Contes et légendes de Gascogne

12 Charlot Sud Marcenais Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Cette balade vous amène à la découverte des contes et Légendes de Gascogne que l’on racontait au coin de la cheminée … Des histoires d’animaux, de bergers, de fées, de sorcières, d’ogres et bien d’autres créatures. Ces contes seront accompagnés à la flûte, de morceaux de musique traditionnelle de Gascogne. .

12 Charlot Sud Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79 https://www.bbte.fr/

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English : Balade contée Contes et légendes de Gascogne

L’événement Balade contée Contes et légendes de Gascogne Marcenais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Latitude Nord Gironde