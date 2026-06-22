Balade contée Contes et légendes de Gascogne Marcenais
Balade contée Contes et légendes de Gascogne Marcenais mercredi 26 août 2026.
Marcenais
Balade contée Contes et légendes de Gascogne
12 Charlot Sud Marcenais Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Cette balade vous amène à la découverte des contes et Légendes de Gascogne que l’on racontait au coin de la cheminée … Des histoires d’animaux, de bergers, de fées, de sorcières, d’ogres et bien d’autres créatures. Ces contes seront accompagnés à la flûte, de morceaux de musique traditionnelle de Gascogne. .
12 Charlot Sud Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79 https://www.bbte.fr/
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English : Balade contée Contes et légendes de Gascogne
L’événement Balade contée Contes et légendes de Gascogne Marcenais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Latitude Nord Gironde
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