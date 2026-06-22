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Balade contée Contes et légendes de Gascogne Marcenais

Balade contée Contes et légendes de Gascogne Marcenais

Balade contée Contes et légendes de Gascogne Marcenais mercredi 26 août 2026.

Adresse
12 Charlot Sud
Ville
33620 Marcenais
Département
Gironde
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif

Marcenais

Balade contée Contes et légendes de Gascogne

12 Charlot Sud Marcenais Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Cette balade vous amène à la découverte des contes et Légendes de Gascogne que l’on racontait au coin de la cheminée … Des histoires d’animaux, de bergers, de fées, de sorcières, d’ogres et bien d’autres créatures. Ces contes seront accompagnés à la flûte, de morceaux de musique traditionnelle de Gascogne.   .

12 Charlot Sud Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79  https://www.bbte.fr/

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English : Balade contée Contes et légendes de Gascogne

L’événement Balade contée Contes et légendes de Gascogne Marcenais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Latitude Nord Gironde

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