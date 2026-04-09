Marcenais

Promenade sensorielle et immersive

Marcenais Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Accompagné d’un guide nature, offrez-vous un temps de reconnexion avec la nature et mettez vos sens en éveil ! Cette balade douce le long du ruisseau ‘La Saye’ au cœur d’un environnement privilégié, vous invite à explorer la nature avec vos sens. Utilisez votre ouïe, votre odorat, votre toucher et aussi votre goût pour découvrir autrement la vie de la faune et la flore. Cette balade est une parenthèse où se mêlent découverte naturelle et exploration sensorielle. .

Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79 tourisme@latitude-nord-gironde.fr

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English : Promenade sensorielle et immersive

L’événement Promenade sensorielle et immersive Marcenais a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Latitude Nord Gironde