Balade nature à la tombée du jour Marcenais
Balade nature à la tombée du jour Marcenais jeudi 27 août 2026.
Marcenais
Balade nature à la tombée du jour
12 Charlot Sud Marcenais Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:00:00
fin : 2026-08-27 20:00:00
Date(s) :
2026-08-27
À la tombée du jour, suivez le guide autour du Moulin de Charlot, au fil de l’eau et de ses rives. Ouvrez l’œil et tendez l’oreille oiseaux, insectes, amphibiens et autres habitants des milieux aquatiques se révèlent peu à peu dans une ambiance paisible. Cette balade sera l’occasion de découvrir la richesse de ces écosystèmes, de mieux comprendre leur rôle et d’observer la vie discrète qui s’y cache. .
12 Charlot Sud Marcenais 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 58 47 79 tourisme@latitude-nord-gironde.fr
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English : Balade nature à la tombée du jour
L’événement Balade nature à la tombée du jour Marcenais a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Latitude Nord Gironde
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