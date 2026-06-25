Balade contée crépusculaire au Temple Le Temple
mardi 28 juillet 2026 · Le Temple
Informations pratiques
Le Temple
Balade contée crépusculaire au Temple
Le Temple Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 19:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Profitez d’une balade contée au crépuscule au cœur du Chemin du Vieux Bocage et laissez-vous transporter par des histoires inspirées de la nature.
Balade contée crépusculaire au Temple. Venez profiter d’une balade contée crépusculaire à l’Espace Naturel Sensible du Chemin du vieux bocage. Dans une ambiance calme et apaisante, laissez-vous porter par les histoires inspirées de la nature environnante. Un moment hors du temps pour écouter, imaginer et redécouvrir les lieux autrement. Sur inscriptions, places limitées. .
Le Temple 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 11 05 contact@perchenature.fr
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English :
Enjoy a storytelling walk at dusk along the Chemin du Vieux Bocage and let yourself be swept away by stories inspired by nature.
L’événement Balade contée crépusculaire au Temple Le Temple a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois