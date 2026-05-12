Balade contée crépusculaire Plouha
Balade contée crépusculaire Plouha mercredi 15 juillet 2026.
Plouha
Balade contée crépusculaire
Plouha Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15 22:30:00
Date(s) :
2026-07-15
A la tombée de la nuit, venez vous laisser conter la Bretagne et ses légendes. Au cours d’une balade d’environ 2h entre terre et mer, venez découvrir en famille, le sentier des douaniers comme vous ne l’avez jamais vu. Uniquement sur réservation à l’Office de Tourisme. En collaboration avec le centre Plouharmor. Places limitées. 5€ et gratuit moins de 10 ans. .
Plouha 22580 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 12 47
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English :
L’événement Balade contée crépusculaire Plouha a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Falaises d’Armor
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