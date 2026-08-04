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AGENDA · Le Mans

Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Place Saint-Michel Le Mans

vendredi 7 août 2026 · Place Saint-Michel · Le Mans

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place Saint-Michel
Adresse
43 Grande Rue
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
6

Le Mans

Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère

Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :
2026-08-07

 Laissez-vous surprendre par la Reine Bérangère et l’histoire de la terrible famille Plantagenêt dans cette visite contée.   .

Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement Balade contée dans la Cité Plantagenêt Bérangère Le Mans a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72

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