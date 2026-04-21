Balade contée dans la cité Plantagenêt Les Bollée Place Saint-Michel Le Mans vendredi 10 juillet 2026.

Le Mans

Balade contée dans la cité Plantagenêt Les Bollée

Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : – – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 19:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Parcourez l’histoire passionnante de cette famille d’inventeurs à travers cette toute nouvelle balade contée d’une heure dans les rues du Mans !

Jauge de 25 personnes. .

Place Saint-Michel 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

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English :

L’événement Balade contée dans la cité Plantagenêt Les Bollée Le Mans a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT72