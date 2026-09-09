Balade contée dans la Réserve Naturelle Nationale de la Sommerley Erstein
jeudi 5 novembre 2026 · Erstein
Informations pratiques
Erstein
Balade contée dans la Réserve Naturelle Nationale de la Sommerley
rue de La Haye Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-05 16:00:00
fin : 2026-11-05 18:00:00
Date(s) :
2026-11-05
Venez découvrir les habitants de la Réserve naturelle de la forêt d’Erstein à travers les contes et légendes pour petits et grands. De l’origine des moustiques aux particularités des chênes en passant par le Hockemann, vous ne verrez plus ce lieu de la même façon.
Située au cœur du Polder d’Erstein , la réserve naturelle, sillonnée par de nombreux cours d’eau (ou Giessen ), protège une forêt à bois durs laissée à son libre développement depuis 1989. Elle abrite de nombreuses espèces d’arbres dont certains aux dimensions remarquables, des lianes imposantes et une densité d’oiseaux forestiers incomparable !
Venez découvrir les habitants de la Réserve naturelle de la forêt d’Erstein à travers les contes et légendes pour petits et grands. De l’origine des moustiques aux particularités des chênes en passant par le Hockemann, vous ne verrez plus ce lieu de la même façon. 0 .
rue de La Haye Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 98 14 33 erstein@grandried.alsace
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English :
Come and discover the inhabitants of the Erstein Forest Nature Reserve through tales and legends for young and old. From the origin of mosquitoes to the peculiarities of oak trees and the Hockemann, you’ll never see this place in the same way again.
L’événement Balade contée dans la Réserve Naturelle Nationale de la Sommerley Erstein a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de tourisme du Grand Ried
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