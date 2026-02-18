Balade contée en calèche Halles couvertes Tréhorenteuc
Fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles et partez au rythme des chevaux à la découverte de la forêt de légendes.
La calèche vous amène à la découverte du bourg et du Val sans retour pendant que Lindylou, Julie ou Tortequesne vous raconte les histoires des lieux !
– RDV 15 min avant, devant les halles couvertes ; parcours de 5 km ; 2h de prestation ;
– Réservation et paiement auprès de Fabien de la Calèche de Brocéliande (carte, espèces, chèque, chèques vacances).
– Départ assuré à partir de 10 personnes, max 35 personnes.
– Halte au Val sans retour 400 m de marche, pause contée de 45 min. .
Halles couvertes 24 rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 6 07 56 47 74
