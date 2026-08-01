Informations pratiques

Saint-Lyphard

Balade contée en chaland

Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 18:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Profitez de l’atmosphère calme de la fin de journée pour embarquer à bord d’un chaland pour découvrir un conte inédit.

Balade suivie d’un pot offert par la municipalité.

En partenariat avec l’Arche Briéronne et Sylvianne Blomme

Maximum 35 personnes. .

Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34

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English :

L’événement Balade contée en chaland Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44