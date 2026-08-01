Balade contée en chaland Saint-Lyphard
mardi 25 août 2026 · Saint-Lyphard
Informations pratiques
Saint-Lyphard
Balade contée en chaland
Bréca Saint-Lyphard Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-25
Profitez de l’atmosphère calme de la fin de journée pour embarquer à bord d’un chaland pour découvrir un conte inédit.
Balade suivie d’un pot offert par la municipalité.
En partenariat avec l’Arche Briéronne et Sylvianne Blomme
Maximum 35 personnes. .
Bréca Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 41 34
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English :
L’événement Balade contée en chaland Saint-Lyphard a été mis à jour le 2026-08-07 par ADT44
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