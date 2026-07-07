Informations pratiques

Font-Romeu-Odeillo-Via

BALADE CONTÉE ENTRE LÉGENDES ET PATRIMOINE LUNDI 24 AOÛT

Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 18:00:00

fin : 2026-08-24 19:30:00

Date(s) :

2026-08-24

Parcourez les rues du vieux village d’Odeillo et laissez-vous emporter par des histoires fascinantes entre légendes et patrimoine.

Inscription à l’Office de Tourisme.

.

Place de la République Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Stroll through the streets of the old village of Odeillo and let yourself be swept away by fascinating stories that blend legends and local heritage.

Register at the Tourist Office.

L’événement BALADE CONTÉE ENTRE LÉGENDES ET PATRIMOINE LUNDI 24 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-27 par OT DE FONT ROMEU