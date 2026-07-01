Informations pratiques

Plobannalec-Lesconil

Balade contée et musicale en bord de mer Tout public

11 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Nathalie Faverais Conteuse et Marion Perrier musicienne chanteuse, vous proposent une balade contée en bord de mer.

L’occasion de vivre un moment suspendu en écoutant des contes mystérieux, drôles, émouvants toujours en relation avec l’océan et accompagnés de chansons tout aussi habitées.

Tout public.

Réservation par téléphone. .

11 rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 26 57 73 48

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English :

L’événement Balade contée et musicale en bord de mer Tout public Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden