Contes et légendes Nuit des Korrigans Site mégalithique de Quélarn Plobannalec-Lesconil
Contes et légendes Nuit des Korrigans Site mégalithique de Quélarn Plobannalec-Lesconil mercredi 22 juillet 2026.
Plobannalec-Lesconil
Contes et légendes Nuit des Korrigans
Site mégalithique de Quélarn Quélarn Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Contes, légendes avec les conteurs et conteuses de l’association Lire à Plobannalec-Lesconil.
Informations complémentaires à venir. .
Site mégalithique de Quélarn Quélarn Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55
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English : Contes et légendes Nuit des Korrigans
L’événement Contes et légendes Nuit des Korrigans Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Destination Pays Bigouden
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