Contes et légendes Nuit des Korrigans Site mégalithique de Quélarn Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil

Contes et légendes Nuit des Korrigans

Site mégalithique de Quélarn Quélarn Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Contes, légendes avec les conteurs et conteuses de l’association Lire à Plobannalec-Lesconil.

Informations complémentaires à venir. .

Site mégalithique de Quélarn Quélarn Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 2 98 82 25 55

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English : Contes et légendes Nuit des Korrigans

L’événement Contes et légendes Nuit des Korrigans Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Destination Pays Bigouden