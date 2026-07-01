Expo Gwenaelle Lebret, Françoise Le Faou, Marie-Luce Jaffray-Queinnec Plobannalec-Lesconil
lundi 20 juillet 2026 · Plobannalec-Lesconil
Informations pratiques
Plobannalec-Lesconil
Expo Gwenaelle Lebret, Françoise Le Faou, Marie-Luce Jaffray-Queinnec
Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-20
Trois artistes exposent au Sémaphore de Lesconil
Nous exposerons des Photos de détails du monde maritime(Gwenaëlle lebret), des Sculptures en terre axées sur les visages et la mode (Marie-Luce Jaffray-Queinnec), des Peintures acryliques abstraites à dominante bleue (Françoise Le Faou).
Les horaires pouvant être étalés selon l’affluence. .
Rue Pierre Loti Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 32 02 75 32
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English :
L’événement Expo Gwenaelle Lebret, Françoise Le Faou, Marie-Luce Jaffray-Queinnec Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Destination Pays Bigouden
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