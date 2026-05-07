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Troc et puces Plobannalec-Lesconil

Troc et puces Plobannalec-Lesconil dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : Port de Lesconil

Ville : 29740 Plobannalec-Lesconil

Département : Finistère

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Plobannalec-Lesconil

Troc et puces

Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Venez chiner de bonnes affaires.

Petite restauration sur place   .

Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 06 47 41 02 

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English : Troc et puces

L’événement Troc et puces Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Destination Pays Bigouden

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