Troc et puces Plobannalec-Lesconil
Troc et puces Plobannalec-Lesconil dimanche 19 juillet 2026.
Plobannalec-Lesconil
Troc et puces
Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Venez chiner de bonnes affaires.
Petite restauration sur place .
Port de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 06 47 41 02
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English : Troc et puces
L’événement Troc et puces Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Destination Pays Bigouden
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