AGENDA · Penvénan
Balade contée et musicale Penvénan
mercredi 15 juillet 2026 · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Balade contée et musicale
Chemin de la Chapelle Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 21:00:00
fin : 2026-08-12 23:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12
Balade contée et musicale à port blanc au départ du parking du chemin de la chapelle et à Bugueles au départ de la chapelle Saint Nicolas. .
Chemin de la Chapelle Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 37 31 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Balade contée et musicale Penvénan a été mis à jour le 2026-06-27 par SITARMOR
À voir aussi à Penvénan (Côtes-d'Armor)
- Trégor Motor Show Penvénan 11 juillet 2026
- Feu d’artifice Penvénan 13 juillet 2026
- Colette Lhostis Exposition Penvénan Penvénan 13 juillet 2026
- Balade contée et musicale Penvénan 15 juillet 2026
- Perché.e Le Logelloù Penvénan 18 juillet 2026