Informations pratiques

Penvénan

Balade contée et musicale

Chemin de la Chapelle Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 21:00:00

fin : 2026-08-12 23:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-29 2026-08-12

Balade contée et musicale à port blanc au départ du parking du chemin de la chapelle et à Bugueles au départ de la chapelle Saint Nicolas. .

Chemin de la Chapelle Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 64 37 31 18

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English :

L’événement Balade contée et musicale Penvénan a été mis à jour le 2026-06-27 par SITARMOR