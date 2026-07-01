Colette Lhostis Exposition Penvénan Penvénan

Informations pratiques

Penvénan

Colette Lhostis Exposition

Penvénan Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Exposition des peintures de Colette Lhostis paysages de Port Blanc, animaux, portraits toutes techniques et différents formats. Entrée libre. .

Penvénan Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 89 80 44

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English :

L’événement Colette Lhostis Exposition Penvénan a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose