AGENDA · Penvénan
Colette Lhostis Exposition Penvénan Penvénan
lundi 13 juillet 2026 · Penvénan
Informations pratiques
Penvénan
Colette Lhostis Exposition
Penvénan Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Exposition des peintures de Colette Lhostis paysages de Port Blanc, animaux, portraits toutes techniques et différents formats. Entrée libre. .
Penvénan Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 89 80 44
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English :
L’événement Colette Lhostis Exposition Penvénan a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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