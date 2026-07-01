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AGENDA · Penvénan

Colette Lhostis Exposition Penvénan Penvénan

lundi 13 juillet 2026 · Penvénan

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Penvénan
Adresse
Boulevard de la Mer
Ville
22710 Penvénan
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Penvénan

Colette Lhostis Exposition

Penvénan Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Exposition des peintures de Colette Lhostis paysages de Port Blanc, animaux, portraits toutes techniques et différents formats. Entrée libre.   .

Penvénan Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 11 89 80 44 

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English :

L’événement Colette Lhostis Exposition Penvénan a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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