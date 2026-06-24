Feu d’artifice Penvénan
Feu d’artifice Penvénan lundi 13 juillet 2026.
Penvénan
Feu d’artifice
Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas musical au parking de la chapelle de Port-Blanc et feu d’artifice sur le Boulevard de la mer à Port-Blanc. .
Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 67 59
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English :
L’événement Feu d’artifice Penvénan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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