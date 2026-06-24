Penvénan

Feu d’artifice

Boulevard de la Mer Penvénan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas musical au parking de la chapelle de Port-Blanc et feu d’artifice sur le Boulevard de la mer à Port-Blanc. .

Boulevard de la Mer Penvénan 22710 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 67 59

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English :

L’événement Feu d’artifice Penvénan a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose