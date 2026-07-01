Balade contée et sensorielle – son et parfum au Clos des Capucins, Clos des capucins, Meylan

Informations pratiques

Balade contée et sensorielle – son et parfum au Clos des Capucins Samedi 19 septembre, 15h00 Clos des capucins Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découvrez le Clos des Capucins lors de balades contées sensorielles autrement : à travers des odeurs, des sons (musique des plantes) et des contes autour des arbres.

L’objectif de cette balade est de vous faire découvrir les plantes et les arbres à travers des contes, des odeurs et de leurs sons (grâce au boîtier Bamboo). Guidés par Florentine Masson, olfactothérapeute, et Katarina Dugast, conteuse et animatrice de balades patrimoniales, vous vous promenez au milieu de la flore du Clos des Capucins à Meylan.

Les plantes émettent également des variations électriques qui peuvent devenir audibles à nos oreilles grâce au boîtier Bamboo, un appareil qui retranscrit ces signaux en musique. Chaque plante crée ainsi sa propre mélodie et interagit avec notre présence et notre voix.

Durée : 1h30

Tout public à partir de 6 ans

Tarif libre et conscient (à partir de 10 €)

Clos des capucins 18 chemin des villauds, 38240 Meylan Meylan 38240 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0645877651 https://www.alpinatime.com/ https://www.facebook.com/alpina.time Lieu historique et architectural riche, le Clos des Capucins et son parc occupent plus de 5 hectares dans le Haut-Meylan. L’ancien château du Cizerin du XVIe siècle, transformé en monastère des Capucins puis plus tard en hôpital militaire, sert aujourd’hui à des événements associatifs et culturels. Le lieu propose une vue panoramique sur le massif de Belledonne qui, par temps clair, s’étend du sommet du Mont-Blanc au Mont Aiguille. Bus 13, 41

Découvrez le Clos des Capucins lors de balades contées sensorielles autrement

© Katarina Dugast