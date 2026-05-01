Allogny

Balade Contée Filig’r’Âne

Allogny Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 15:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Partez pour une balade contée en forêt avec les ânes, entre histoires, nature et moments de partage en famille.

L’association Les Amis de Fili’gr’âne propose une balade contée au départ de l’étang d’Allogny, au cœur de la forêt. Petits et grands sont invités à suivre les ânes lors d’une promenade ponctuée de pauses contes et légendes, avec la participation de la bibliothèque. Cette animation conviviale et familiale mêle découverte de la nature, imaginaire et rencontre avec les animaux dans une ambiance chaleureuse.

Un goûter sera proposé à l’arrivée.

Rendez-vous samedi 23 mai 2026 à 15h.

Tarif 5 € par enfant. 5 .

Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 01 45 45 lesamisdefiligrane@gmail.com

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English :

Join the donkeys for a storytelling walk in the forest, with stories, nature and family fun.

L’événement Balade Contée Filig’r’Âne Allogny a été mis à jour le 2026-05-07 par OT BOURGES