Allogny

Fête de la Cocadrille

Allogny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 12:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Allogny fête la légende de la Cocadrille ! De 12h à 2h, profitez d’un programme festif défilés, spectacles laser, musique folklorique, jeux et bal populaire au cœur du village.

Allogny fait revivre la Cocadrille, créature mythique du Berry, lors d’une grande fête populaire. De 12h à 2h du matin, le village s’anime autour de ce monstre légendaire cité par George Sand. Le programme propose une immersion dans les traditions locales musique folklorique berrichonne, démonstrations de forge, théâtre de rue et défilés nocturnes de la créature.

Les familles profiteront de manèges gratuits, de jeux traditionnels, de promenades en ânes et de spectacles de dog dancing. La journée sera ponctuée par un spectacle laser à 22h suivi d’un grand bal. Une restauration variée est prévue sur place jambon à la broche, brasserie artisanale et spécialités thaï. Un événement convivial pour découvrir le patrimoine du Haut Berry. Entrée libre et animations gratuites. .

Allogny 18110 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 00 79 mairie@allogny.fr

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English :

Allogny celebrates the legend of the Cocadrille! From 12 p.m. to 2 a.m., enjoy a festive program of parades, laser shows, folk music, games and a popular ball in the heart of the village.

L’événement Fête de la Cocadrille Allogny a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BOURGES