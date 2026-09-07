Balade contée historique, Parcours découverte de Selles-sur-Cher, Selles-sur-Cher

Informations pratiques

Balade contée historique Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Parcours découverte de Selles-sur-Cher Loir-et-Cher

A partir de 8 ans 12 à 15 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

Venez découvrir l’histoire des commerces de Selles-sur-Cher à travers d’anciennes photographies commentées par l’Association « Les Amis du Vieux Selles ». Des pauses contées et parfois illustrées accompagneront cette balade qui débutera à l’ancienne forge et se terminera à l’Abbatiale.

Parcours découverte de Selles-sur-Cher 41130 Selles-sur-Cher Selles-sur-Cher 41130 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 08 75 69 67 https://www.amisduvieuxselles.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 75 69 67 »}] Ancienne Forge de la ville, où vous découvrirez l’histoire non seulement du lieu mais aussi des commerces à travers d’anciennes photographies accompagnées de contes et de légendes. Parking de la mairie, des bords du Cher

Venez découvrir l’histoire des commerces de Selles-sur-Cher à travers d’anciennes photographies commentées par l’Association « Les Amis du Vieux Selles ».

©Les amis du vieux selles