La Brionne

Balade contée

Le Petit Mas La Brionne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Borco, le corbeau , balade contée avec Jean-Claude Bray, conteur et Jean-Jacques Le Creurer, accordéon diatonique.

tout public à partir de 7/8 ans. .

Le Petit Mas La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 16 47 valmaubrune@gmail.com

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English : Balade contée

L’événement Balade contée La Brionne a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Grand Guéret