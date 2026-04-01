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Balade contée La Brionne

Balade contée La Brionne jeudi 20 août 2026.

Adresse : Le Petit Mas

Ville : 23000 La Brionne

Département : Creuse

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Brionne

Balade contée

Le Petit Mas La Brionne Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Borco, le corbeau , balade contée avec Jean-Claude Bray, conteur et Jean-Jacques Le Creurer, accordéon diatonique.
tout public à partir de 7/8 ans.   .

Le Petit Mas La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 16 47  valmaubrune@gmail.com

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English : Balade contée

L’événement Balade contée La Brionne a été mis à jour le 2026-04-01 par OT Grand Guéret

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