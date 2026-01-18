Trail de La Brionne La Brionne

Trail de La Brionne La Brionne samedi 21 novembre 2026.

Trail de La Brionne

La Brionne Creuse

Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22

2026-11-21 2026-11-22

Trail de La Brionne organisé par Leyrenne AC
Trail nocturne le samedi soir de 10 km
Le dimanche 11km, 18 km et 30 km   .

La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 12 25  dominique.scafone@wanadoo.fr

English : Trail de La Brionne

