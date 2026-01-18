Trail de La Brionne La Brionne
Trail de La Brionne La Brionne samedi 21 novembre 2026.
Trail de La Brionne
La Brionne Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-21 2026-11-22
Trail de La Brionne organisé par Leyrenne AC
Trail nocturne le samedi soir de 10 km
Le dimanche 11km, 18 km et 30 km .
La Brionne 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 71 12 25 dominique.scafone@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Trail de La Brionne
L’événement Trail de La Brionne La Brionne a été mis à jour le 2026-01-23 par OT Grand Guéret