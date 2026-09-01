Balade Contée La Potion Magique Place de l’Église Saint-Just

Informations pratiques

Saint-Just

Balade Contée La Potion Magique

Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A travers la forêt, glissez-vous dans la peau d’apprentis druides !

Observez, reconnaissez et collectez les plantes sauvages médicinales qui vous permettront de fabriquez une mystérieuse potion….

Gratuit sur inscription à partir de 4 ans

Animé par la druidesse Charan Dame Nature .

Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12

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English :

L’événement Balade Contée La Potion Magique Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-10 par OT PAYS DE REDON