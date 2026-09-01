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AGENDA · Saint-Just

Balade Contée La Potion Magique Place de l’Église Saint-Just

samedi 19 septembre 2026 · Place de l'Église · Saint-Just

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Médiathèque de l'Espace des Landes
Ville
35550 Saint-Just
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Just

Balade Contée La Potion Magique

Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

A travers la forêt, glissez-vous dans la peau d’apprentis druides !

Observez, reconnaissez et collectez les plantes sauvages médicinales qui vous permettront de fabriquez une mystérieuse potion….

Gratuit sur inscription à partir de 4 ans
Animé par la druidesse Charan Dame Nature   .

Médiathèque de l’Espace des Landes Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12 

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English :

L’événement Balade Contée La Potion Magique Saint-Just a été mis à jour le 2026-08-10 par OT PAYS DE REDON

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