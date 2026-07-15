Balade contée Larrau
mercredi 23 décembre 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Balade contée
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 16:30:00
fin : 2026-12-23 18:00:00
Date(s) :
2026-12-23
Sylvaine est membre du Collectif Zambra. Passionnée par la nature et les récits des montagnes basques, elle partage son goût pour les histoires et les traditions orales qui habitent la région.
Partez pour une balade contée au cœur de la forêt d’Iraty, sous les grands hêtres, là où se rencontrent imaginaire et réalité. Au fil du chemin, laissez-vous porter par les récits de laminaks, de bergers et de créatures fantastiques issus des légendes locales.
Cette promenade invite à ralentir, à écouter la forêt autrement et à renouer avec un patrimoine oral transmis de génération en génération. Entre nature et tradition, petits et grands vivent un moment de poésie et d’émerveillement, où les paysages deviennent le décor vivant des récits ancestraux. Dès 8ans. Sur réservation. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com
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English : Balade contée
L’événement Balade contée Larrau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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