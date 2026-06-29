Tréhorenteuc

Balade contée le Chevalier Solaire

Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29

Laissez-vous emporter par Marie Semaille au travers des chemins plus discrets, loin des heures les plus fréquentées. Il traverse principalement les landes, gagne les hauteurs et conduit jusqu’à plusieurs sites mégalithiques et points de vue ouverts sur les paysages de Brocéliande.

Pensé pour l’heure et la lumière, ce parcours se vit en petit groupe et s’achève autour d’une collation bretonne offerte.

Rendez-vous aux Halles de Tréhorenteuc, derrière l’Office de tourisme

Durée 2h30

Parcours vallonné et escarpé

Groupe limité à 25 personnes Départ assuré à partir de 4 personnes

Pass culture accepté

Tarifs

25€ par personne

Collation bretonne offerte .

Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 7 89 32 50 39

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English :

L’événement Balade contée le Chevalier Solaire Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Brocéliande