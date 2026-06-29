Balade contée le Chevalier Solaire Tréhorenteuc
Balade contée le Chevalier Solaire Tréhorenteuc mercredi 1 juillet 2026.
Tréhorenteuc
Balade contée le Chevalier Solaire
Rue de Brocéliande Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-07-01 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-12 2026-08-15 2026-08-19 2026-08-22 2026-08-26 2026-08-29
Laissez-vous emporter par Marie Semaille au travers des chemins plus discrets, loin des heures les plus fréquentées. Il traverse principalement les landes, gagne les hauteurs et conduit jusqu’à plusieurs sites mégalithiques et points de vue ouverts sur les paysages de Brocéliande.
Pensé pour l’heure et la lumière, ce parcours se vit en petit groupe et s’achève autour d’une collation bretonne offerte.
Rendez-vous aux Halles de Tréhorenteuc, derrière l’Office de tourisme
Durée 2h30
Parcours vallonné et escarpé
Groupe limité à 25 personnes Départ assuré à partir de 4 personnes
Pass culture accepté
Tarifs
25€ par personne
Collation bretonne offerte .
Rue de Brocéliande Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 7 89 32 50 39
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English :
L’événement Balade contée le Chevalier Solaire Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme de Brocéliande
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