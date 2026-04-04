Marché des artisans à La Grande Vallée Creperie La Grande Vallée Tréhorenteuc samedi 4 juillet 2026.

Tréhorenteuc

Marché des artisans à La Grande Vallée

Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 12:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Tous les samedis et dimanches de l’été, profitez du cadre de la crêperie La Grande Vallée pour découvrir des artisans, créateurs, et producteurs locaux de 12h à 18h.

Le dimanche, le marché est animé par des concerts de 16h à 18h. .

Creperie La Grande Vallée 19 Rue du Pâtis Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 72 65 21

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English :

L’événement Marché des artisans à La Grande Vallée Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-06-19 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande