Balade contée Le grand Val enchanteur

Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2026-04-04 14:15:00

fin : 2026-04-12 17:15:00

L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !

Notre guide-conteur vous propose une balade hors des sentiers battus: empruntez les chemins étroits du Val sans Retour et écoutez les aventures légendaires de la fée Morgane et des chevaliers de la Table Ronde.

• RDV devant les halles de Tréhorenteuc 15 minutes avant le départ

• Balade contée de 4 km, à partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans billet gratuit à prendre obligatoirement)

Reliefs escarpés, montée jusqu’à 20% de dénivelé, chemins accidentés.

Prévoir porte-bébé si jeunes enfants (pas de poussette).

Réservation fortement conseillée sur notre site internet. .

Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 99 07 84 23

L’événement Balade contée Le grand Val enchanteur Tréhorenteuc a été mis à jour le 2026-03-01 par Office de Tourisme de Brocéliande