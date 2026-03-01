Balade contée Le grand Val enchanteur Tréhorenteuc
Balade contée Le grand Val enchanteur
Tréhorenteuc Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:15:00
fin : 2026-04-12 17:15:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-04-06 2026-04-11 2026-04-12 2026-05-03
L’Office de tourisme de Brocéliande vous présente sa balade contée !
Notre guide-conteur vous propose une balade hors des sentiers battus: empruntez les chemins étroits du Val sans Retour et écoutez les aventures légendaires de la fée Morgane et des chevaliers de la Table Ronde.
• RDV devant les halles de Tréhorenteuc 15 minutes avant le départ
• Balade contée de 4 km, à partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7 ans billet gratuit à prendre obligatoirement)
Reliefs escarpés, montée jusqu’à 20% de dénivelé, chemins accidentés.
Prévoir porte-bébé si jeunes enfants (pas de poussette).
Réservation fortement conseillée sur notre site internet. .
Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 99 07 84 23
