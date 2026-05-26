Festival val des légendes tréhorenteuc Tréhorenteuc

Au cœur de Brocéliande, là où les légendes prennent vie, le Festival du Val des Légendes revient à Tréhorenteuc pour un week-end dédié au fantastique, à l’imaginaire et aux traditions celtiques. Entre forêt mystérieuse, créatures légendaires et ambiance médiévale, petits et grands sont invités à vivre une aventure unique au cœur de la légende arthurienne.

Le vendredi soir, le groupe Son ar Dan ouvrira les festivités avec un concert aux sonorités celtiques et festives.

Samedi et dimanche, le festival accueillera un marché de créateurs, une exposition d’illustrateurs, des animations, déambulations et rencontres autour des univers médiévaux et fantastiques.

Le camp médiéval fantastique de la Compagnie Grise prendra vie au cœur de Tréhorenteuc avec démonstrations et immersion.

Le samedi soir, les visiteurs pourront prolonger l’expérience autour d’un grand banquet médiéval fantastique sous chapiteau.

Entre musique, artisanat et imaginaire, le Festival du Val des Légendes promet une parenthèse magique au cœur des terres de Brocéliande.